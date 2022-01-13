العاشرة مساء.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن المناطق التالية: (أبورواش - المنطقة الصناعية بأبورواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة -وادي دجلة - سامكريت - ماونتن فيو)، لمدة 8 ساعات.

وبحسب بيان للشركة، اليوم الخميس، يكون ذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 14/1/2022 وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 15/1/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل خط المياه قطر 800 مللي بميدان جهينة على محور 26 يوليو.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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