العاشرة مساء.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات

02:53 م الخميس 13 يناير 2022
العاشرة مساء.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن المناطق التالية: (أبورواش - المنطقة الصناعية بأبورواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة -وادي دجلة - سامكريت - ماونتن فيو)، لمدة 8 ساعات.

وبحسب بيان للشركة، اليوم الخميس، يكون ذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 14/1/2022 وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 15/1/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل خط المياه قطر 800 مللي بميدان جهينة على محور 26 يوليو.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه مياه الشرب الصرف الصحي الجيزة طريق مصر إسكندرية الصحراوي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس الرابطة |الأهلي 0 - 0 الجونة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا