الصحة العالمية تكشف خطورة متحور أوميكرون على الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

كشفت منظمة الصحة العالمية، مدى خطورة متحور أوميكرون الجديد لكورونا على الأطفال.

وقال الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "الأطفال معرضون للإصابة، ولكن المرض أقل خطورة حال الإصابة، فنسبة الوفيات وفرص دخول المستشفيات أقل بكثير عن باقي الفئات".

وذكرت الحجة أن الأمر الأكثر خطورة في إصابة الأطفال بمتحور أوميكرون يكمن في كون الأطفال الوسيلة لنقل العدوى للمخالطين، وقد يكونوا هؤلاء من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الخطيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط والتحورات الجديدة، اليوم الخميس.

وشددت على ضرورة الالتزام بنفس الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من كورونا.

وأكدت على أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاحات بالنسبة الأطفال أكبر من 5 سنوات، كما أن بعض الدول بدأت تلقيح الأطفال خاصة أنهم لقحوا الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولكننا كمنظمة نوصي بأن يتم البدء في تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر حال الإصابة.