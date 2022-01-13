محافظة القاهرة: مصادرة نصف طن كبدة فاسدة قبل تداولها بالأسواق

01:26 م الخميس 13 يناير 2022
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كتب- محمد نصار:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرابية بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين من ضبط نصف طن كبدة فاسدة معدة للتوزيع على المحال والمطاعم بثلاجة ببلوكات مساكن ناصر بالشرابية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمديرية الطب البيطري ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين بشن حملات على الأسواق والمحال لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المواطنين من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

كبدة فاسدة حي الشرابية الطب البيطري مباحث التموين المطاعم المحال

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