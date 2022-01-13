التوصيات ومشروع النصب التذكاري.. ننشر جدول ختام فعاليات منتدى شباب العالم

01:15 م الخميس 13 يناير 2022
التوصيات ومشروع النصب التذكاري.. ننشر جدول ختام فعاليات منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تشهد الجلسة الختامية في اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم الذي تسضيفه مدينة شرم الشرم، مساء اليوم الخميس، إعلان توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وذلك من الساعة 6 وحتى 7 مساءً.

ويعقب هذه الجلسة راحة لمدة نصف ساعة، وبعدها ينطلق الحفل الختامي وإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية من الساعة 7:30 وحتى 9 مساء.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

منتدى شباب العالم مشروع النصب التذكاري السيسي التنمية الاجتماعية قضايا الشباب

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