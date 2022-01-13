جلسة بين محامي وائل الإبراشي وطبيب العزل المنزلي بـ"دار الحكمة"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو لجنة آداب المهنة بالنقابة، إنه من المقرر عقد جلسة بين الطبيب الذي أشرف على علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء العزل المنزلي، ومحامي أسرته سمير صبري.

وأوضح أمين في تصريحات لمصراوي، إن الجلسة ستكون "غير رسمية"، بعدما تواصل معه الطبيب لعقدها لتقديم ما لديه من أوراق ومستندات بشأن الواقعة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يحضر محامي أسرة الإعلامي الراحل تلك الجلسة التي تعقد في "دار الحكمة" مقر نقابة الأطباء بالقاهرة، لتوضيح موقفه وتقديم ما لديه من مستندات أيضًا، والتقدم بشكوى رسمية.

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بطلب من النائب العام لفتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب والمفكر خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

واعتبر منتصر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي يعد "جريمة طبية مكتملة الأركان، وليس كما قالت زوجته مجرد خطأ طبي".