أمطار 3 أيام.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت
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كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام.
وتضمنت خرائط مركز التنبؤ بالفيضان أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غدٍ السبت
الخميس 13 يناير
- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم، وتتعرض باقي السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 لـ 5 مم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة.
الجمعة 14 يناير
- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1 لـ 5 مم وقد تمتد إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحري.
السبت 15 يناير
- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم وتتعرض باقي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1 لـ 5 مم.
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