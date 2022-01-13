أمطار 3 أيام.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت

12:27 م الخميس 13 يناير 2022
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام.

وتضمنت خرائط مركز التنبؤ بالفيضان أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غدٍ السبت

الخميس 13 يناير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم، وتتعرض باقي السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 لـ 5 مم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة.

الجمعة 14 يناير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1 لـ 5 مم وقد تمتد إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحري.

السبت 15 يناير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم وتتعرض باقي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1 لـ 5 مم.

سقوط أمطار الطقس وزارة الموارد المائية والري الأحوال الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. نقابة الأطباء تقرر فتح تحقيق في وفاة وائل الإبراشي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا