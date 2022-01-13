طاردة للسكان.. طلب إحاطة بشأن بحث شباب بني سويف عن فرص عمل

12:13 م الخميس 13 يناير 2022
طاردة للسكان.. طلب إحاطة بشأن بحث شباب بني سويف عن فرص عمل

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن شكاوى المواطنين بمحافظة بني سويف من عدم الاستفادة من تسهيلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبحث الدائم عن فرص عمل رغم الحديث الحكومي عن تسهيلات لدعم المشروعات.

وقالت النائبة، في طلبها: "على الرغم من وجود عدد كبير من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، إلا أن الشباب بمحافظة بني سويف لا يزالوا يواجهون بعض الإشكاليات".

وأكدت عضو مجلس النواب على أن محافظة بني سويف واحدة من المحافظات الطاردة للسكان لعدم وجود مشروعات تستوعب الشباب الباحثين عن فرص عمل، الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات حقيقية تساعد في إقامة مشروعات بما يساهم في الحد من البطالة.

وطالبت النائبة فاطمة سليم، وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظة بالبحث عن آليات حقيقية لتسهيل إجراءات الشباب في عمل مشروعاتهم المستقلة، وكذلك بحث إمكانية توفير أكشاك بالقرب من المصالح الحكومية المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة.​

مجلس النواب فاطمة سليم فرص عمل مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية محافظة بني سويف

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