محافظة القاهرة: إزالة عقارات بحي المطرية لربط محوري مسطرد والخصوص ببعضهما
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كتب- محمد نصار:
تفقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال حصر العقارات الموجودة في عدد من شوارع حي المطرية تمهيدا لإزالتها وتعويض قاطنيها.
وتابع صابر، بحسب بيان، أعمال حصر للعقارات امتداد شارع المشروع بالمطرية ومحيط أرض الأوقاف لتنفيذ أعمال التوسعة لربط محور مسطرد مع محور الخصوص.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية.
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