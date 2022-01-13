اليوم.. التعليم تعلن توفير مراجعة لطلاب الأول الثانوى في مادة الجغرافيا

04:00 ص الخميس 13 يناير 2022
اليوم.. التعليم تعلن توفير مراجعة لطلاب الأول الثانوى في مادة الجغرافيا

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير مراجعة فى مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوى العام اليوم الخميس استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أن المراجعة يتم اتاحتها عبر بث مباشر فى الرابعة عصرا، على حصص مصر ويمكن للطلاب كتابة التعليقات للإجابة عنها أثناء البث

‏كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة 30٪ ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول الإدارة التعليمية معلمي المدارس الصف الأول الثانوى

الخبر التالى:

الطقس اليوم.. شديد البرودة وصقيع وأمطار على 8 مناطق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 948 إصابة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا