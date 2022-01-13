اليوم.. "الصحة العالمية" تستعرض مستجدات متحورات كورونا

05:00 ص الخميس 13 يناير 2022
اليوم.. "الصحة العالمية" تستعرض مستجدات متحورات كورونا

منظمة الصحة العالمية

كتب- مصراوي:

يعقد المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، مؤتمر صحفي -عن بُعد-، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحورات الجديدة المصاحبة للفيروس.

يشارك فى المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الثلاثاء الماضي، خروج 906 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328957 حتى اليوم.

منظمة الصحة العالمية متحورات كورونا مؤتمر صحفي فيروس كورونا

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أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

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