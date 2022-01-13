للراغبين في أداء المناسك.. 6 خطوات لـ"إصدار تأشيرة العمرة"

08:00 ص الخميس 13 يناير 2022
للراغبين في أداء المناسك.. 6 خطوات لـ"إصدار تأشيرة العمرة"

العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، 6 خطوات أمام الراغبين في أداء مناسك، لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها.

وقالت الوزارة: يمكن لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، إصدار تأشيرة العمرة باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية السعودية.

2- استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

3- اختيار البرنامج المناسب له.

4- سداد قيمة البرنامج المشتمل على الخدمات الأساسية مثل السكن والنقل.

5- يزود المعتمر المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريح المغادرة والعودة.

6- التحقق من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر وهي:

(إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة - إصدار وثيقة تأمين طبي - الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معتمد وتقديم شهادة إثبات رسمية - حجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف).

ملحوظة:

سيتم تزويد المعتمر برقم مرجعي يمكنه من تقديم طلب تأشيرة العمرة من منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

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