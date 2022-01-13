15 رسالة للرئيس السيسي خلال لقاء شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم

01:00 ص الخميس 13 يناير 2022
15 رسالة للرئيس السيسي خلال لقاء شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل، خلال لقائه مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، الأربعاء، في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ.

ويرصد "مصراوي" رسائل السيسي على النحو التالي:

1- "قُلت لسفيرة أمريكا عام 2011 الإخوان مش هيكملوا في الحكم".

2- الشعب المصري لا يقاد بالقوة ولا يدخل المسجد والكنيسة بالعافية.

3- تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان والمرأة ستعود بالنفع على جميع المصريين.

4- مصر بدأت في نوفمبر 2016، تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

5- الشعب تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي، ولم يخرج مصري واحد ليعبر عن رفضه لهذا الإصلاح.

6- نجاح الإصلاح الاقتصادي منح مصر فرصة للوقوف أمام كورونا.

7- صندوق النقد الدولي تفهم ظروف مصر ولم يفرض علينا أحد أي شئ قبل في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

8- مصر انتهت من تطبيق المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح ونطبق الآن المرحلة الثانية.

9- نهتم حاليا بـ ٣ قطاعات وهم: الصناعات كثيفة التكنولوجيا والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

10- مصر تسعى لتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

11- كنا الـ40 وأصبحنا رقم 3 على إفريقيا في سرعة الإنترنت.

12- توفير بنية أساسية داخل الجامعات والمدارس ساعد على توفير تعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.

13- مصر قادرة على أن تكون مركزًا لإمداد أوروبا بالطاقة.

14- المرأة المصرية ساعدت في نجاح الإصلاح الاقتصادي.

15- إدخال 3 ملايين فدان في الزراعة بمصر قريبًا.

منتدى شباب العالم شركاء التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة شرم الشيخ

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