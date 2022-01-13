ما تخسرش شقتك.. 5 حالات لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي من حاجزيها تعرف عليها

09:00 ص الخميس 13 يناير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، حيث تم المرور على مشروع 480 وحدة سكنية إسكان اجتماعي، بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريبًا طبقًا للقانون.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرًا مختلفا لوحدات أخرى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات.

ويوجد 5 مخالفات تهدد الحاجزين في الإسكان الاجتماعي من سحب وحداتهم وتعرضهم للمسائلة القانوينة، وهم:

1- بيع شقق الإسكان الاجتماعي.

2- تأجير الشقق مخالف أيضًا للقانون.

3- تغيير نشاط الشقة من سكني لنشاط تجاري أو إداري أو أي شئ آخر.

4- عدم الانتفاع بالشقة على نحو منتظم بعد عام على استلامها.

5- تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد.

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وحدات الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري حملة ضبطية

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