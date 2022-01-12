السيسي: إدخال 3 ملايين فدان في الزراعة بمصر قريبًا

11:43 م الأربعاء 12 يناير 2022
السيسي: إدخال 3 ملايين فدان في الزراعة بمصر قريبًا

الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم

كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستشهد خلال الثلاثة أعوام المقبلة، إدخال حوالي 3 ملايين فدان في الزراعة، مؤكدًا إن الدولة تحتاج كل المؤسسات للدعم والمساندة.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن مصر مستعدة لتقديم يد العون للأشقاء في إفريقيا وتحسين أوضاعهم و نحفز الآخرين للقيام بهذا بالدور.

وأوضح أن تحرك مصر في مشروعات تطهير البحيرات في مصر، تسير فيه الدولة منذ 4 سنوات، وتم صرف عليه أموالًا ضخمة لإزالة حجم التعديات السلبية التي تعرضت لها البلاد منذ 100 عام، مشيرًا إلى أن النتائج ليست بيئية فقط لكنها اقتصادية.

منتدى شباب العالم الزراعة شركاء التنمية مشروعات تطهير البحيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي

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