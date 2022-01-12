السيسي: المرأة المصرية ساعدت في نجاح الإصلاح الاقتصادي

11:35 م الأربعاء 12 يناير 2022
السيسي: المرأة المصرية ساعدت في نجاح الإصلاح الاقتصادي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"أنا منحاز جدًا للمرأة، والحكومة زعلانة، وده احترامًا وتقديرا للمرأة في مصر متابعا:"فيما يخص تمكين المرأة، فالسيدات في مصر عارفين الموضوع ده".

وأضاف السيسي خلال لقائه، مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن ما يقرب من نصف عدد العاملين في مصر من النساء، مؤكدًا أن المرأة لها دورا كبيرا خاصة في مرحلة التحول وخوفها على الهوية المصرية.

وأشار إلى أن القادة السابقين على مدار 50 عاما كانوا يخشون السير بخطوات في هذا الملف خوفا من ردود الأفعال.

وتابع الرئيس السيسي، أنه عند اتخاذ قرار بخطوات الإصلاح الاقتصادي، وجهت حديثي للمرأة المصرية، وقلت :"من فضلك ساعديني إني اعمل إصلاح اقتصادي لمصر من أجل مستقبل أبنائنا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية الإصلاح الاقتصادي تمكين المرأة منتدى شباب العالم

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