السيسي: مصر قادرة على أن تكون مركزًا لإمداد أوروبا بالطاقة

10:48 م الأربعاء 12 يناير 2022
السيسي: مصر قادرة على أن تكون مركزًا لإمداد أوروبا بالطاقة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها القدرة على أن تكون مركزًا لإمداد أوروبا بالطاقة، وذكر الرئيس مجموعة من المشاريع منها الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.

ولفت إلى أن مصر لديها البنية الأساسية التي تمكنها من أداء ذلك، واستطاعت أن تضع لبنة مهمة في هذا الأمر من خلال منتدى شرق المتوسط.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه، مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، الأربعاء، أنه فيما يخص الطاقة المتجددة فإن مصر لديها استعداد لعمل مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتى طاقة الهيدروجين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أوروبا الربط الكهربائي قبرص منتدى شرق المتوسط منتدى شباب العالم

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