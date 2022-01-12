الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق قد تمتد إلى القاهرة

10:46 م الأربعاء 12 يناير 2022
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق قد تمتد إلى القاهرة

سقوط أمطار

مصراوي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس التي تمر بها البلاد حاليا، مشيرة إلى أنه يوجد نشاط رياح على شمال البلاد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت في بيان لها، قبل قليل، أن الرياح الشمالية الغربية تنشط على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة خلال الفترة المقبلة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس على مدار اليوم؛ ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

وأشارت إلى أنه تبقى ظاهرة مؤثرة وهي تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا قد تمتد إلى القاهرة.

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