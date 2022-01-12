قطع المياه 5 ساعات عن الحيين الأول والثاني بمدينة بدر.. غدا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قطع المياه عن مناطق الحي الأول والحي الثالث، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباح غد الخميس الموافق 13 / 1 /2022، وحتى الساعة 2 بعد ظهر نفس اليوم.

وأرجع مندور، في تصريحات له، قطع المياه نظراً لأعمال ربط خط مياه جديد على شبكة مياه الشرب لمنطقة شمال الحى السابع الأمر الذي يتطلب قطع المياه بالمناطق المذكورة.

وأهاب جهاز مدينة بدر، بقاطني المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة أعلاه، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعودة المياه لطبيعتها.