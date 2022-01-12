مياه الجيزة: قطع الخدمة لمدة 8 ساعات عن مناطق بالمحافظة في هذا التوقيت

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التالية (أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداءاً من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادي دجلة - سامكريت- مونتن فيو) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤ / ١/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق ١٥ / ١/ ٢٠٢٢ وذلك لمدة ٨ ساعات.

وأرجعت الشركة في بيان لها، سبب الانقطاع إلى قيام جهاز مدينة ٦ أكتوبر بتحويل خط المياه قطر ٨٠٠ مم بميدان جهينة محور ٢٦ يوليو.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأعلنت توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.