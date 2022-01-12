بسبب كورونا.. مذكرة لرئيس "الوطنية للإعلام" توصي بتخفيف العمالة بقطاعات الهيئة

كتب- مينا غالي:

تقدمت المهندسة مايسة علي كامل، رئيس الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالهيئة الوطنية للإعلام، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، بمذكرة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بناء على كتاب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بشأن باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتخفيف العمالة لكل قطاع حسب احتياج العمل.

وقالت مايسة علي، في المذكرة، إن بناءً على ذلك الكتاب، قامت اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية يعقد اجتماع بالتمرير بتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۱۰ بشأن التطورات المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار الفيروس والعمل على منع تزايد الإصابات، وإيماءً إلى صدور قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح

الصحية رقم (1) لسنة ٢٠٢١، بما يحافظ على الصحة والسلامة العامة.

وأضافت: وبناء على ذلك فقد آلت توصيات اللجنة إلى:

١- تخفيف العمالة لقطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لمدة شهر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۱۱ بما لا يخل بمقتضيات العمل وحسن سيره وانتظامه على أن تترك آلية التنفيذ والتطبيق طبقا لتوجيهات كل رئيس قطاع وكل مسؤول تنظيمي داخل كل قطاع طبقاً لطبيعة عمله وبما يحافظ علي سلامة وصحة العاملين بها.

٢- التوجيه لقطاع الأمن بالتشديد بالالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية داخل مقر العمل التي تكفل سلامة العاملين ومنها ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة العمل والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين العاملين وخاصة أمام المصاعد وعدم الازدحام بالطرقات والاسترشاد بتعليمات السلامة والصحة المهنية والرعاية الطبية وكذلك توصيات وزارة الصحة بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.