تحرك عاجل من رئاسة الجمهورية بعد حادث معدية أشمون بالمنوفية

كتب - محمود مصطفى:

قالت مصادر رفيعة المستوى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدته مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فور علمه بالأنباء الواردة عن حادث أشمون، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، مساء الأربعاء.