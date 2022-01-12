"المتحدة للخدمات الإعلامية": منتدى شباب العالم جسر قوي للتواصل بين الثقافات والأجيال

08:30 م الأربعاء 12 يناير 2022
"المتحدة للخدمات الإعلامية": منتدى شباب العالم جسر قوي للتواصل بين الثقافات والأجيال

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أ ش أ

أكد حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن منتدى شباب العالم جسر قوي للتواصل بين الأجيال والثقافات، ويشكل وعى ومستقبل شباب مصر والعالم أجمع .

وقال عبد الله - في تصريحات له مساء اليوم، إن جلسات المنتدى تتناول العديد من الموضوعات المعاصرة التي تشغل الرأى العام العالمى مع إصدار توصيات لهذه القضايا الحيوية، كما يعكس المنتدى الجهود المصرية المتواصلة للتطوير فى شتى القطاعات.

وأضاف أن ما يميز هذا الحدث العالمى أنه تم بأفكار مصرية، وتستضيفه أرض الفيروز "شرم الشيخ" ويحضره الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم.. معتبراً المنتدى الحدث الأكبر والاستثنائي ويعتبر أحد أهم الأحداث لتشكيل وعي الشباب والحديث عن مستقبلهم ومستقبل العالم، موضحا أن مصر قادرة على استضافة أهم الأحداث بالعالم لما لها من إمكانيات تنظيمية وإدارية هائلة .

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المتحدة للخدمات الإعلامية منتدى شباب العالم حسن عبد الله الرأى العام

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