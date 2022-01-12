القاهرة تصل لـ ٧.. الأرصاد: انخفاض جديد بدرجات الحرارة في هذا الموعد

08:26 م الأربعاء 12 يناير 2022
القاهرة تصل لـ ٧.. الأرصاد: انخفاض جديد بدرجات الحرارة في هذا الموعد

الطقس

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية تشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن تراجع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بمعدل درجتين إلى 3 درجات، ليكون الطقس باردًا خلال فترات النهار، شديدة البرودة ليلا، وتسجل القاهرة 16 درجة مئوية في العظمى و7 درجات مئوية في الصغرى.

ولفت عضو المركز الإعلامي، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية التغيرات المناخية

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