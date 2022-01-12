الأزهر: منع دخول الطلاب لجان الامتحانات دون شهادة التطعيم أو تحليل "PCR"

كتب - محمود مصطفى:

عممت جامعة الأزهر، منشورا على كليات القاهرة والأقاليم، بضرورة إحضار الطالب شهادة تطعيم فيروس كورونا، أو نتيجة تحليل "PCR"، قبل دخول الامتحانات.

وشددت جامعة الأزهر، خلال المنشور على أنه لن يسمح لأي طالب بدخول لجان امتحانات نصف العام، إلا بعد إحضار شهادة تطعيم فيروس كورونا أو تقديم تحليل "PCR".

وتبدأ جامعة الأزهر، الأسبوع المقبل، عقد امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم، وسط إجراءات أمنية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحددت جامعة الأزهر، محظورات لجان امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم، ودعت الطلاب إلى الالتزام بها حتى لا يتم إلغاء مواد الامتحانات، وإحالتهم إلى مجلس تأديب.

وينشر "مصراوي" عقوبات اصطحاب الموبايل والتدخين وارتداء الملابس غير اللائقة وتكليف شخص آخر بأداء الامتحانات والتأخر عن اللجنة لمدة عشر دقائق، وهي كما يلي:

- حمل المحمول داخل الكلية أثناء الامتحان (إلغاء مادة الامتحان)

- الغش أو الشروع فيه أو حمل أوراق تتعلق بالامتحان أو الإخلال بنظام الامتحانات (إلغاء المادة بالكامل - الحرمان من باقي المواد-يعتبر الطالب راسبا في جميع المواد - الإحالة إلى مجلس تأديب".

تكليف شخص آخر لدخول الامتحانات "انتحال شخصية وتزوير" (إحالة الطالب والمنتحل إلى النيابة العامة للتصرف وإلغاء امتحان الطالب وإحالته إلى مجلس تأديب".





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