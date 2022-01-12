الجيزة: غلق وتشميع مطعم غير مرخص بحدائق الأهرام - صور

نبيلة مكرم تستقبل عددًا من المصريين بالخارج بجناح الهجرة في منتدى

نبيلة مكرم تستقبل عددًا من المصريين بالخارج بجناح الهجرة في منتدى

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام في (المنطقة ه‍ـ) غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية وضبط منتجات منتهية الصلاحية به.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه وتم مصادرة المعدات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في حملة مكبرة شنها حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الاهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات .

تأتي الحملات، انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.