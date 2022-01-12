عضو بالشيوخ: منتدى شباب العالم تمكين حقيقي للأجيال الجديدة

06:57 م الأربعاء 12 يناير 2022
عضو بالشيوخ: منتدى شباب العالم تمكين حقيقي للأجيال الجديدة

منتدى شباب العالم

كتب- مصراوي:

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بتنظيم مصر للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح المنتدى وفعالياته في مختلف الجلسات، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الفعاليات خلق حلقات نقاشية لكل القضايا على المستوى المحلي والعالمي، لا سيما قضية العالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية.

وقال "الكحيلي"، إن مصر دائمًا تتحدى الصعاب وتدهش العالم بقدرتها على تجاوزها، مشيرًا إلى أن إبهار العالم بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتحدي ظروف كورونا بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ليس بجديد على مصر وشبابها.

وأضاف، أن المنتدى يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع للشباب وآرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا وتمكينهم الحقيقي من وضع خارطة المستقبل للأجيال الجديدة، وهو ما يعد تطبيقا حقيقيا لمبادئ الجمهورية الجديدة.

منتدى شباب العالم تمكين الشباب مصطفى الكحيلي مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا