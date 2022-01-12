منتدى شباب العالم.. السيدة انتصار السيسي: الفنون تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش

06:17 م الأربعاء 12 يناير 2022
منتدى شباب العالم.. السيدة انتصار السيسي: الفنون تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش

السيدة انتصار السيسي

مصراوي

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بما شاهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم.

وقالت في منشور لها، الأربعاء، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك":سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم، هنا في شرم الشيخ، في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها، وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش".

وأشارت إلى إن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة، والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، فتحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة.​

انتصار السيسي منتدى شباب العالم الرئيس عبدالفتاح السيسي مسرح شباب العالم

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