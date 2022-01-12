طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن حرمان طلاب بجامعة أسيوط من الامتحانات بسبب المصروفات

كتب محمد نصار:

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن عدم دخول الطلاب لأداء الامتحان بجامعة أسيوط، بسبب عدم دفعهم للمصروفات.

وأكدت النائبة سناء السعيد، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، أن ذلك الإجراء تسبب في حرمان الطلاب من دخول الامتحانات بما يخالف الدستور الذي ينص على مجانية التعليم، والتزام الدولة بمجانية التعليم.