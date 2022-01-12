السياحة: غلق 12 منشأة سياحية لمخالفة ضوابط التشغيل

كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، قامت بإيفاد عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت السياحية "مطاعم وكافيتريات" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في ضوء الدور الرقابي للوزارة وحرصها على المتابعة المستمرة للتأكد من التزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بالاجراءات الاحترازية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات السياحية المقدمة بها.

وقال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذه اللجان، مرت على 120 منشأة سياحية منها 95 منشأة سياحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، و 25 منشأة سياحية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إجراء المعاينات الخاصة بعدد 23 مطعماً وكافيتريا سياحية جديدة بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف العاصي، أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لعدد 12 منشأة سياحية لمخالفتها لضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة وذلك لحين تلافيها لأسباب الغلق التي رصدتها اللجان خلال عملية المرور، حيث تبين قيام هذه المنشآت بممارسة النشاط السياحي بتراخيص منتهية.

وأوضح أن اللجان، رصدت أيضاً تدني مستوى الاشتراطات الصحية ببعضها وعدم اتباعها للاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة ضد تداعيات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى قيام البعض الآخر بمخالفة قرارات الوزارة الصادرة بشأنها بالفتح دون التشغيل لحين تلافي الملاحظات التي رصدتها اللجان في وقت سابق.

كما رصدت هذه اللجان 5 منشآت سياحية مخالفة لقرارات الغلق الإداري الصادرة بشأنها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وإعادة إغلاقها.

من جانبه، أشار علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، إلى أن هذه اللجان قامت أيضا خلال عملية المرور بتوجيه إخطار بالملاحظات لعدد 49 منشأة سياحية وتوجيه إنذار بالملاحظات لعدد 43 منشأة سياحية أخرى، وتم منح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافي هذه الملاحظات وسوف يتم متابعتهم والمرور عليهم لاحقا للتأكد من تلافيهم لهذه الملاحظات.

كما تم رصد 9 منشآت سياحية مغلقة ولا تزاول النشاط ولا تستقبل الرواد، وجار بحث موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، بالإضافة إلى رصد منشأة سياحية ملتزمة بقرار الغلق الإداري الصادر بشأنها، ورصد منشأة سياحية واحدة تقوم بأعمال تجديدات.

وفيما يتعلق بالمشروعات السياحية الجديدة التي ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة، أوضح مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية أن اللجان قامت بمعاينة 23 مطعماً وكافيتريا سياحية جديدة بمحافظة الأسكندرية، وقد تم الموافقة على تشغيل 22 منها ورفض واحد لعدم جاهزيته للتشغيل من الناحية السياحية.