برلماني: السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية بشأن التغيرات المناخية

04:25 م الأربعاء 12 يناير 2022
برلماني: السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية بشأن التغيرات المناخية

المهندس عبد السلام خضراوي

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره جلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بمدينة شرم الشيخ، تنقذ العالم كله من شرور ومخاطر التغيرات المناخية.

وأشاد خضراوي، في بيان له اليوم الأربعاء، بتأكيد الرئيس السيسي تحرك مصر بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأن السنوات الثماني القادمة مهمة لمجابهة خطر التغيرات المناخية.

وأكد النائب الأهمية الكبيرة لرسالة الرئيس السيسي التي قال فيها: أمامنا فرصة للاستغناء عن استخدام الوقود الأحفوري باستخدام سيارات تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي ولو تم تحويل 200 أو 300 مليون سيارة من طاقة أحفورية إلى طاقة الكهرباء سيكون فرصة كبيرة لمعالجة الانبعاثات، وأن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات، وتبطينها بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه.

وتنفذ مبادرة "حياة كريمة" لتغيير حياة 60 مليون مواطن؛ ما يوفر آلاف فرص العمل للشباب، إضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للطرق، والتوسع في الحارات حتى نمنع أي شكل من أشكال توقف السيارات لتقليل الانبعاثات.

وأكد خضراوي أن الرئيس السيسي وضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية بشأن الآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغيرات المناخية، كما أوضح للعالم الاهتمام الكبير من مصر بهذه الظاهرة، مشيدًا بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي أمام هذا المنتدى العالمي.

واعتبر المهندس عبد السلام خضراوي تخصيص جلسة داخل منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ عن ملف التغيرات المناخية بمثابة ضربة البداية للاستعدادات المصرية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي عن المناخ بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

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