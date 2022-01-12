لمدة 12 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة السبت

02:53 م الأربعاء 12 يناير 2022
لمدة 12 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة السبت

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطعَ مياه الشرب عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة، السبت المقبل؛ من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إن ذلك يأتي نظرًا لأعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بامتداد ترعة الجندي بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحي التابع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (فندق الماسة- امتداد رمسيس ۳۷- المهمات- المنطقة المركزية العسكرية- الكلية الفنية العسكرية- جامعة الأزهر- نادي السكة- نادي مدينة نصر- مدينة التوفيق- الاستاد- أرض المعارض مدينة نصر)؛ اعتبارًا من ١٥ يناير الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءَ نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

قطع المياه محافظة القاهرة الصرف الصحي حدائق القبة

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