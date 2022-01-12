نخلي بالنا كويس.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منطقة الشرق الأوسط دفعت ثمنًا كبيرًا نتيجة لتدخل الأخرين في شؤونها، والله أنقذ مصر من مصير عايشته الكثير من الدول وتسبب في استمرار النزاع بها عدّة سنوات.

جاء ذلك في كلمة الرئيس ضمن جلسة نقاشية بعنوان" المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات"، خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

وأضاف الرئيس: "أقول للمتابعين للأمر ده.. المنطقة دي دفعت تمن كبير لتدخُّل الآخرين في شؤونها، وهافضل أكرر وهاقول تاني في الدول اللي بنتكلم عنها كان فيه محاولة للتغيير.. أصحاب التغيير ماكانوش فاهمين إنه المصير ده هيؤدي إلى الخراب اللي احنا عايشينه".

وتابع الرئيس: "في مصر كان ممكن يحصل كده، وباكررها كتير عشان الشعب المصري يعرف ويفتكر إنه ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا كثيرًا جدًّا، بأننا مادخلناش هذا المصير.. دولة فيها 100 مليون كانت هتبقى أزمات ولاجئين والناس تتفرج علينا، والمانحين يعطونا"، موجها رسالة للمصريين: "نخلي بالنا كويس".