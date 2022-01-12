وزير الطيران المدني يتفقد جناح "مصر للطيران" بمنتدى شباب العالم

02:27 م الأربعاء 12 يناير 2022
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب - محمد عبيد

تفقد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، اليوم الأربعاء، جناح مصر للطيران بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، موجها بتقديم كافة التسهيلات وخدمات السفر اللازمة لضيوف منتدي شباب العالم بما يليق بمكانة مصر.

وحظى جناح مصر للطيران منذ بدء فعاليات المنتدي بإقبال كبير من جانب المشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث توافدوا لزيارته، وتم تقديم كل التسهيلات لهم ومراجعة حجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.. كما قد الجناح هدايا تذكارية لزوار الجناح بشعار مصرللطيران ومنتدي شباب العالم.

وكانت مصر للطيران قد أطلقت حملة ترويجية، باعتبارها الناقل الرسمى لمنتدي شباب العالم، من خلال وضع الشعار علي متن طائرات الشركة الوطنية "مصر للطيران" وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية، فضلا عن وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات الشركة للخدمات الأرضية المتواجدة علي أرض المهبط، للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.

وزير الطيران المدني مصر للطيران منتدى شباب العالم الطيار محمد منار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا