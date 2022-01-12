أي حاجة عندنا متاحة للجميع.. السيسي يستجيب لطلب شاب يمني

02:24 م الأربعاء 12 يناير 2022
أي حاجة عندنا متاحة للجميع.. السيسي يستجيب لطلب شاب يمني

منتدى شباب العالم

كتب - أحمد جمعة:

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة شاب يمني، بإطلاق برنامج خاص لتأهيل الشباب اليمني على القيادة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك في كلمة الرئيس ضمن جلسة نقاشية بعنوان" المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات"، خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

وقال الرئيس السيسي: "أي حاجة موجودة في مصر متاحة للجميع لبناء القدرات وهذا ليس كلاما دبلوماسياً. مستعدون للتعاون من أجل البناء والتعمير".

وأضاف أن "الأكاديمية الوطنية للتدريب جاهزة لشباب اليمن وكل الشباب، وأشقائنا في القارة والدول العربية أرسلوا شبابهم للتدريب بالأكاديمية".

وأكد السيسي أن الخراب لا يؤدي إلا للمعاناة، والبناء والتعمير يؤدي للأمل والحلم.

كان المهندس طارق حمود النعماني، سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، ناشد الرئيس السيسي، بإطلاق برنامج خاص لتأهيل الشباب اليمني على القيادة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشددًا على أنهم فقدوا كل فرص التأهيل والتدريب.

منتدى شباب العالم السيسي المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية الأكاديمية الوطنية للتدريب

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