وفد بريطاني يتابع الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الشهر المقبل

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بـ"الطيران المدني" إن وفدًا أمنيًّا من إدارة النقل البريطانية، سيتفقد الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة الدولي الشهر المقبل، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وتعد تلك الزيارة الثانية للوفد البريطاني خلال ثلاثة أشهر؛ للاطلاع على إجراءات تأمين الركاب داخل صالات السفر، خصوصاً المسافرين إلى لندن، وهو التفتيش المعتاد من السلطات البريطانية، الذي اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة في وقت سابق.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إنه من المقرر أن يتفقد الوفد البريطاني خلال زيارته إجراءات التأمين المتبعة لركاب رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، بداية من دخولهم إلى صالة السفر؛ حتى صعودهم الطائرة، مع رصد عمليات الفحص والتفتيش للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر أن وفد إدارة النقل البريطانية سبق وتفقد مطار القاهرة الدولي في 29 نوفمبر الماضي، في زيارة استغرقت يومَين، تابع خلالها الإجراءات التأمينية المتبعة بالمطار، ومن المقرر أن يستكمل في زيارته المقبلة المقرر لها الشهر المقبل متابعة إجراءات التفتيش على الرحلات المتجهة إلى لندن.