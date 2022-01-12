"عربية النواب": القضية الفلسطينية ستظل في صدارة اهتمامات مصر

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وسوف تظل في صدارة اهتمامات مصر، قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا؛ حتى يحصل الأشقاء الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وأشاد أباظة، فى بيان له اليوم الأربعاء، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بشرم الشيخ الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، مثمناً تأكيد الرئيس السيسي ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وَفق مرجعيات الشرعية الدولية، وحرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليًّا وإقليميًّا؛ من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.

واعتبر النائب تقدير الرئيس الفلسطيني لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس السيسي ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، وإشادته بدور مصر التاريخي في هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية؛ بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير والمستمر من مصر بالقضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السلام.