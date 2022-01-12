الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس تكريم الشهداء
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل مجلس إدارة تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ونص القرار أن يكون إعادة التشكيل من 6 يناير الجاري ولمدة سنوات برئاسة اللواء علي الغالي.
وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي:
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان