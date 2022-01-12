الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس تكريم الشهداء

01:08 م الأربعاء 12 يناير 2022
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس تكريم الشهداء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل مجلس إدارة تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ونص القرار أن يكون إعادة التشكيل من 6 يناير الجاري ولمدة سنوات برئاسة اللواء علي الغالي.

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي:

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مصطفى مدبولي مجلس تكريم الشهداء والإرهاب علي الغالي

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