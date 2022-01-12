أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وصقيع على هذه المناطق

12:57 م الأربعاء 12 يناير 2022
أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وصقيع على هذه المناطق

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، عن طقس الساعات المقبلة، اليوم الأربعاء.

وقالت غانم في تصريحات لمصراوي، إن اليوم يشهد استقرارا في حالة الأرصاد الجوية، وزيادة فترات سطوع الشمس، واعتدال حركة الرياح، وبالتالي يكون الطقس خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، دافيء على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن خلال ساعات الليل تتأثر الحالة الجوية بكتل هوائية جافة، ما يؤثر على الطقس ليكون شديدة البرودة على كافة محافظات الجمهورية، يصل حد الصقيع على وسط سيناء وبعض المناطق على شمال الصعيد.

وأوضحت غانم، أن هناك توقعات بفرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وغير مؤثرة، على أقصى غرب البلاد (مطروح والسلوم) وبعض المناطق من حلايب وشلاتين.​

أمطار منار غانم هيئة الأرصاد الصقيع

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