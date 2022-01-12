راهنت على المصريين.. السيسي: الإصلاح الاقتصادي خلانا نتحمل صدمة كورونا

12:41 م الأربعاء 12 يناير 2022
راهنت على المصريين.. السيسي: الإصلاح الاقتصادي خلانا نتحمل صدمة كورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة شابة؛ العاملين فيها يقدر عددهم بعشرات الملايين، لو توقفوا، الدولة ستكون غير قادرة على إعطائهم أموالاً وإعانات، لذا اخترنا العمل، كي نحافظ على تدفق الأموال للعاملين.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار "العودة معًا": الدولة هتتقدم بمعدلات كان المفروض مش هتحصل؛ لأننا كنا هنقف، تجربتنا غير كده وقُلنا لأ، هنتحرك بالعمل ونتعامل بانضباط شديد بإجراءاتنا الصحية، وهنعمل إغلاق مؤقت لما يستدعى الأمر، وده اللي تم..

وتابع رئيس الجمهورية: لما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي، كان إجراء بيتم التحسب منه كثيرًا، خايفين من رد فعل الناس على إجراءات صعبة، ويهمني هنا أسجل احترام وتقدير وتحية لشعب مصر، عشان لما كنا بنَّاقش الموضوع كانت الأجهزة متحسبة جدًّا للموضوع، وكنت مراهن على الشعب المصري والمرأة المصرية، وقُلت البرنامج ده هيمر والناس هتقبله وتتحمله، وده اللي أثبت إن احنا لو ماعملناش ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة؛ لو جت كورونا ماكناش هنبقى جاهزين لها.. وتحمُّل المصريين خلانا نتحمل صدمة كورونا.

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