ضبط أجهزة طبية مستعملة قبل تهريبها مع راكبة قادمة من الأردن بمطار القاهرة

11:55 ص الأربعاء 12 يناير 2022
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها فور وصولها من الأردن، لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

استوقف تامر عادل رئيس القسم بالجمارك راكبة مصرية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال مأمور الجمرك، تلاحظ لهوجود ما يشتبه أن يكون أجهزة ومستلزماتها، قام وليد أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود القرش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط ١٥ جهازا طبيا مستعملا، و ١٦٦ مكثفا، ووحدة تحكم ووصلات طبية مستعملة، و٦وصلات بهم كاميرات والجميع خاص بالأجهزة الطبية ومستعمل ومحظور استيراده.

أمر أسامة دياب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عامجمارك مطار القاهرة الدولي.​

أجهزة طبية مستعملة جمارك مطار القاهرة الدولي التهريب الطائرة الأردنية عمان

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