حريق محدود بمعهد الكبد بالقاهرة.. ومصدر: لم يُسفر عن مصابين

11:48 ص الأربعاء 12 يناير 2022
حريق محدود بمعهد الكبد بالقاهرة.. ومصدر: لم يُسفر عن مصابين

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن حريقا محدودا نشب صباح الأربعاء، في أحد مخازن معهد الكبد بشارع قصر العيني بالقاهرة.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم إبلاغ سلطات الحماية المدنية على الفور، والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، نجحت في إخماد النيران ومنع امتدادها.

وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن سقوط مصابين، أو أضرار كبيرة.

حريق معهد الكبد وزارة الصحة مخازن معهد الكبد شارع قصر العيني

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