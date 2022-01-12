حريق محدود بمعهد الكبد بالقاهرة.. ومصدر: لم يُسفر عن مصابين

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن حريقا محدودا نشب صباح الأربعاء، في أحد مخازن معهد الكبد بشارع قصر العيني بالقاهرة.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم إبلاغ سلطات الحماية المدنية على الفور، والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، نجحت في إخماد النيران ومنع امتدادها.

وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن سقوط مصابين، أو أضرار كبيرة.