السيسي: "الفقر بيدخل البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها"

11:44 ص الأربعاء 12 يناير 2022
السيسي: "الفقر بيدخل البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفقر يتسبب في دخول البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها، وعلى رأسها "متاهات التخلف والجهل".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الأربعاء.

وأضاف الرئيس: "إذا كنتوا بتقولوا إن الفقر في بلادنا أو في أفريقيا، الفقر بيدخل البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها، متاهة التخلف والجهل، عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل، ويصعب على أي حد يخرج منهم بسهولة".

وأوضح الرئيس أنه عندما تولى الحكم لم يكن أمام الدولة المصرية سوى محاربة الفقر، بالعمل بإتقان وإيمان، متابعا: "مفيش حل تاني".

وقال السيسي: "الشغل اللي اتعمل مش شغل رئيس، ده شغل دولة وحكومة وشعب، خلال 7 سنين، أنفقنا عشان نخرج من متاهة الفقر، تقريبا أكتر من 6 تريليون جنيه".

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