السيسي: مصر كانت على وشك الانهيار الكامل في 2011

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفقر يتسبب في دخول البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الأربعاء.

وأضاف الرئيس أن "موضوع الندوة، أعتبره شخصيا من أهم الموضوعات اللي محتاجين ناخد بالنا منها، ولازم أوجه التحية لشباب مصر، المؤتمر اللي احنا فيه كان أحد أفكار شباب مصر، وكذلك حياة كريمة اللي بقى نموذج ملهم".

وتابع: "إذا كنتوا بتقولوا إن الفقر في بلادنا أو في أفريقيا، الفقر بيدخل البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها، متاهة التخلف والجهل، عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل، ويصعب على أي حد يخرج منهم بسهولة، لازم تعرفوا إن البلد في 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين، وحتى لما اتعملت إجراءات وانتخابات، جت حكومة وقيادة الشعب مقدرش يستحمل وخرج عليهم".

وأوضح الرئيس أنه عندما تولى الحكم لم يكن أمام الدولة المصرية سوى محاربة الفقر، بالعمل بإتقان وإيمان، متابعا: "مفيش حل تاني".

وقال السيسي: "الشغل اللي اتعمل مش شغل رئيس، ده شغل دولة وحكومة وشعب، خلال 7 سنين، أنفقنا عشان نخرج من متاهة الفقر، تقريبا أكتر من 6 تريليون جنيه".

وأضاف: "العالم كان يحتفل بتخريج مليار من الفقر قبل جائحة كورونا، لكن الجائحة كان لها تأثير كبير جدا، مصر أدارت الموقف بتوازن ما بين العمل بلا توقف أو الإجراءات الاحترازية، عشان الفقر أخطر بكتير، الفقر جائحة تدمر المستقبل والحاضر، ميبقاش فيه أمل للناس، تشوفوا دول فيها إرهاب وتطرف وثورات واقتتال".