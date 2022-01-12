"التنبؤ بالفيضان" ينشر توقعاته لأماكن سقوط الأمطار وتوقيتاتها لـ 3 أيام مقبلة

11:33 ص الأربعاء 12 يناير 2022
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كتب – أسامة علي:

كشف مركز التنبؤ بالفيضان، عن توقعات لحالة الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الـ3 أيام المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن مركز التنبؤ بالفيضان، تشير التوقعات ومخرجات النماذج على النحو التالي:

يوم الأربعاء 12 يناير

قد تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم /يوم

يوم الخميس 13 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم يوم وتتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3 مم يوم.

يوم الجمعة 14 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم/ يوم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحري.​

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