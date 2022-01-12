"التنبؤ بالفيضان" ينشر توقعاته لأماكن سقوط الأمطار وتوقيتاتها لـ 3 أيام مقبلة
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كتب – أسامة علي:
كشف مركز التنبؤ بالفيضان، عن توقعات لحالة الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الـ3 أيام المقبلة.
وبحسب بيان صادر عن مركز التنبؤ بالفيضان، تشير التوقعات ومخرجات النماذج على النحو التالي:
يوم الأربعاء 12 يناير
قد تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم /يوم
يوم الخميس 13 يناير
تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم يوم وتتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3 مم يوم.
يوم الجمعة 14 يناير
تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم/ يوم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحري.
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