"التنبؤ بالفيضان" ينشر توقعاته لأماكن سقوط الأمطار وتوقيتاتها لـ 3 أيام مقبلة

حي المطرية يبدأ حصر المنازل في هذه المنطقة استعدادا لإزالتها

ضبط أجهزة طبية مستعملة قبل تهريبها مع راكبة قادمة من الأردن بمطار

كتب – أسامة علي:

كشف مركز التنبؤ بالفيضان، عن توقعات لحالة الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الـ3 أيام المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن مركز التنبؤ بالفيضان، تشير التوقعات ومخرجات النماذج على النحو التالي:

يوم الأربعاء 12 يناير

قد تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم /يوم

يوم الخميس 13 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم يوم وتتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3 مم يوم.

يوم الجمعة 14 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم/ يوم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحري.​