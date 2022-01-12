محافظ القاهرة يوجه رسالة لمستثمري شق الثعبان بشأن تقنين الأوضاع

11:05 ص الأربعاء 12 يناير 2022
محافظ القاهرة يوجه رسالة لمستثمري شق الثعبان بشأن تقنين الأوضاع

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه خطة تطوير منطقة شق الثعبان وعملية التقنين ومتابعة ما تم من أعمال استكمال المرافق للورش والمصانع.

شهد الاجتماع جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسيد أباظة، رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، واللواء وائل حسن، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، والعميد ماجد فوزي، رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان.

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طره المعادي وتتكون من 3 مناطق: كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

خالد عبدالعال شق الثعبان منطقة شق الثعبان طريق الاوتوستراد الإسكان

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