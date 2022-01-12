التمويل العقاري| شقق إيجار وتمليك.. كيف تحصل على وحدة من "الإسكان" في 2022؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان، لطرح عدد من المشروعات خلال 2022، حيث ينتظر عدد كبير من المواطنين طروحات وزارة الإسكان في المشروعات المختلفة، للحجز بها والحصول على وحدة سكنية.

بداية الطروحات ستكون بالإسكان المتوسط، وهو ما أكدته مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قائلة: "إن الطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط جنة وسكن مصر ودار مصر سيكون بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يتم بيع الوحدات بالتمويل العقاري لصالح الهيئة".

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم طرح الوحدات خلال شهرين من الآن بنظام التمويل العقاري.

ووفقًا لوزارة الإسكان، فالوحدات التي سيتم طرحها جاهزة للتسليم، وكاملة التشطيب، ويدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، كما سيكون هناك وحدات متوافقة مع مبادرة الـ8%.

في أغسطس الماضي أعلنت وزارة الإسكان عن طرح عدة مشروعات بالتمويل العقاري، ومن المتوقع ان تبدأ خلال الشهرين المقبلين:

- سكن مصر، بـ12 مدينة جديدة: (أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور– القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر- غرب قنا - دمياط الجديدة - الشروق - وناصر "غرب أسيوط").

- مشروع دار مصر، بـ8 مدن جديدة: (15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - الشروق - القاهرة الجديدة - بدر - وبرج العرب الجديدة).

- مشروع جنة، بـ8 مدن جديدة: (6 أكتوبر– الشروق– الشيخ زايد– القاهرة الجديدة– المنصورة الجديدة– المنيا الجديدة– دمياط الجديدة– وملوي الجديدة).

شقق الإيجار من وزارة الإسكان:

من المتوقع أن يشهد عام 2022 طرح مرحلة جديدة من شقق الإيجار، حيث كلف الرئيس بطرح 100 ألف وحدة بنظام الإيجار.

وقالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق حاليا في مرحلة وضع إطار وملامح للبرنامج الخاص بطرح 100 ألف شقة للإيجار، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، هدف الرئيس أن الناس تمشى تتكعبل في الشقق، ونلبي رغبة واحتياجات المواطنين، لافتة إلى أن التوجه حاليا لطرح شقق للايجار تكون موجه لغير القادرين على سداد مقدمات الحجز وتملك شقة.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في التواصل مع المحافظات لتحديد الأراضي المتاحة التي سيتم تنفيذ علها الوحدات، بحيث تكون هذه الوحدات في العمران القائم، ولا تبعد كثيرا عن أماكن تواجد المواطنين، حتى لا يتكلف انتقالات كثيرة.

وتابعت: "مدة الإيجار ستكون محددة في العقد وكذلك قيمة الإيجار، وسيكون في بدائل متاحة أمام المتقدمين، ويمكن تملك الوحدة في نهاية المدة الإيجارية".

وأكدت أن الوحدات ستكون مفروشة وجاهزة للسكن بالإيجار وفي نهاية المدة الإيجارية سيتم إتاحة تملك الوحدة مع خصم الإيجار الشهري من ثمن الوحدة.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي:

وعن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في تصريحات تليفزيونية، أن طرح الإعلان الـ16 من الإسكان الاجتماعي حاليا خبر غير صحيح، حيث لا يوجد أي طرح حاليا للمشروع، لافتة إلى أن الطرح الأخير لمحدودي الدخل كان منذ شهرين ضمن "سكن لكل المصريين 2".

وتابعت: "من المتوقع بعد انتهاء الحجز في شقق الإسكان المتوسط، أن يتم طرح مرحلة جديدة لشقق منخفضي الدخل"، قائلة: "بنحاول يكون في إعلان إلى اثنين كل سنة".

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