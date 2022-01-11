ماذا يحدث حال وفاة صاحب الطلب بمشروع الإسكان الاجتماعي؟ (خطوات وشروط)

11:47 م الثلاثاء 11 يناير 2022
ماذا يحدث حال وفاة صاحب الطلب بمشروع الإسكان الاجتماعي؟ (خطوات وشروط)

الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة جديدة لحاجزي الإسكان الاجتماعي، عبر مركز خدمة المواطنين اضغط هنا.

الخدمة الجديدة يمكن التقديم عليها في حالة وفاة صاحب الطلب، وعدم وصول الطلب إلى مرحلة إنهاء التعاقد، حيث تمكن الخدمة الورثة من زوجة وأبناء قصر من استكمال إجراءات الحصول على الوحدة السكنية.

ويمكن نقل الطلب باسم الورثة الشرعيين (الزوجة والأولاد القصر) في حالة موافقة جهة التمويل، ويجب اعتماد الدخل الشهري للزوجة أو الزوج حالة وفاة صاحب الطلب.

واشترط الصندوق، ضرورة تقديم ما يفيد تنازل باقي الورثة المدرجين بإعلان الوراثة عن حقهم في مقدم الحجز المسدد من العميل بصورة رسمية في الشهر العقاري، وتصبح الشقة باسم الزوجة وبصفتها وصيا أو وليا طبيعيا على الأولاد القصر ويتم التعامل على دخلهم واعتبارهم شركاء بالتضامن.

الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الحصول على الوحدة السكنية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

907

متعافون اليوم

393808

إجمالي الإصابات

21995

إجمالي الوفيات

328051

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا