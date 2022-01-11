ماذا يحدث حال وفاة صاحب الطلب بمشروع الإسكان الاجتماعي؟ (خطوات وشروط)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة جديدة لحاجزي الإسكان الاجتماعي، عبر مركز خدمة المواطنين اضغط هنا.

الخدمة الجديدة يمكن التقديم عليها في حالة وفاة صاحب الطلب، وعدم وصول الطلب إلى مرحلة إنهاء التعاقد، حيث تمكن الخدمة الورثة من زوجة وأبناء قصر من استكمال إجراءات الحصول على الوحدة السكنية.

ويمكن نقل الطلب باسم الورثة الشرعيين (الزوجة والأولاد القصر) في حالة موافقة جهة التمويل، ويجب اعتماد الدخل الشهري للزوجة أو الزوج حالة وفاة صاحب الطلب.

واشترط الصندوق، ضرورة تقديم ما يفيد تنازل باقي الورثة المدرجين بإعلان الوراثة عن حقهم في مقدم الحجز المسدد من العميل بصورة رسمية في الشهر العقاري، وتصبح الشقة باسم الزوجة وبصفتها وصيا أو وليا طبيعيا على الأولاد القصر ويتم التعامل على دخلهم واعتبارهم شركاء بالتضامن.