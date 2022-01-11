طلب إحاطة بشأن رفض إعادة تخصيص أرض نقابة المحامين بسوهاج

كتب- مصراوي:

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن رفض محافظة سوهاج إعادة تخصيص أو تأجير الأرض التي كانت خصصتها المحافظة سابقًا لنقابة المحامين الفرعية بسوهاج والتي تقع بشارع أسيوط- سوهاج الرئيسي الأمر الذي يهدد بطرد المحامين من مقر نقابتهم.

وكانت محافظة سوهاج، قد اتخذت قرارا بتخصيص قطعة أرض في يناير 1991 بمدينة سوهاج لمدة 30 سنة لتكون مقر للنقابة الفرعية للمحامين بمحافظة سوهاج وانتهت مدة التخصيص وفقًا للقرار في يناير 2021 وتفاجئ أعضاء النقابة ومحامي المحافظة باتجاه محافظ الإقليم نحو اتخاذ خطوات وإجراءات لطرد المحامين من مقر النقابة الذي يخدم عشرات الآلاف من المحامين وأسرهم، وفق ما ذكر النائب.

وأضاف: ما يزيد الأمر غرابة هو أن الأرض التى كانت مخصصة منذ 30 عامًا أقيم عليها المبنى الإداري للنقابة وعدة أنشطة خدمية أخرى فيما تعد نقابة المحامين بسوهاج إحدى النقابات المهنية الوطنية المهمة التي تقوم بعملها في خدمة المحامين وأسرهم بسوهاج.

وأوضح سالم، أن اتجاه المحافظة لوقف عمل النقابة سيكون قرار جانبه الصواب ويحتاج إلى إعادة دراسة وتقدير للموقف وأنه سوف يستمر في متابعة الأمر حتى يحصل المحامين على حقوقهم وتظل نقابة المحامين بسوهاج منارة للجميع وأحد النقابات التي يفخر بها كل سوهاجى.