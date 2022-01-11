لحفاظ حق المشتري.. نائب وزير الإسكان يستعرض الضوابط الجديدة للسوق العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بعض الضوابط الجديدة التي تستهدف ضبط السوق العقاري والحفاظ على حق المشترين.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية له، أن من ضمن الضوابط التي سيتم إعلانها قريبا سيكون لكل مشروع حساب بنكي خاص، ومتاح سحب نسبة منه للشركة الأم، كما سيتم تجميد نسبة من الحساب الاستردادات والنسبة الأكبر ستكون وفقا لحجم الاستثمارات في المشروع.

وتابع: "تم تقسيم المشروعات وفقا للمساحات والتي تبدأ من 50 إلى 100 فدان ومن 100 إلى 250 فدانا، ومن 250 إلى 500 فدان، ومن 500 ألف ألف فدان، وأخيرا المشروعات الأكبر من 1000 فدان".

وأشار عباس إلى أنه لن يتم الإعلان عن أي مرحلة بيعية في المشروعات إلا بعد الحصول أولا على القرار الوزاري والتراخيص، والمراحل التالية من المشروع سيعتمد الإعلان عنها على نسب التنفيذ في المراحل السابقة.

وأكد أنه تم وضع ضوابط خاصة بالصيانة والتشغيل، وتأخر المطور في تسليم الوحدات.

وأوضح أن الضوابط الجديدة للسوق العقاري راعت تويجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث هيتم تطبيق التوجيه طبقا للمساحات سواء في التنفيذ أو حجم الاستثمارات.

أقرأ أيضًا:

نائب وزير الإسكان: حجم التعاملات في السوق العقاري وصل لـ150 مليار جنيه

نائب وزير الإسكان: ضوابط جديدة لحماية حقوق المشتري ستطبق قريبًا