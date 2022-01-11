الجيزة: تنفيذ 27 قرار إزالة تعديات على أراضي الري بمنشأة القناطر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ مركز ومدينة منشاة القناطر، 27 قرارًا بإزالة مساحة ٧٠٢ متر تقريبا، وتعذر ٣ قرارات بمساحة ١٨٠ مترا، وتم تنفيذ إزالة على مساحة ٥٢٢ متر تعديات على أرض الري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال حملة مشتركة تحت قيادة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وبين المدينة بقيادة صابر كامل مدير المتابعة بالمدينة بالتنسيق مع ري الرياح البحيري.

وأشارت المحافظة، إلى أنه في مجال قطاع النظافة والتجميل، تم استكمال أعمال رفع كفاءة النظافة بقرى منشأة القناطر، كما أنه في قطاع الإنارة، تم استكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة بقرى منشأة القناطر.

أما في قطاع المصارف والترع، تم تسليك مصرف أم دينار البحري من جهة قرية كفر حجازي بحفار المدينة.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لأعمال التعديات على أرض الري.